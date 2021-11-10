طهران تشترط رفع جميع العقوبات عنها لقبولها بالتزامات “اتفاقية باريس للمناخ”

2021/11/10 | 20:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكدت إيران أن قبولها للالتزامات الواردة في اتفاقية باريس للمناخ رهن بإلغاء جميع العقوبات المفروضة عليها.وأوضح مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الحفاظ على البيئة “علي سلاجقه” أن شرط رفع العقوبات يوجد حتى في المسودة التي وقعتها إيران.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن سلاجقه أن طهران تعهدت بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 4 […]

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