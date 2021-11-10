2021/11/10 | 20:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن التلفزيون الإيراني، أنّ انفجاراً ضخماً وقع، مساء اليوم الأربعاء، في إحدى محطات توزيع الغاز السائل في مدينة كرج في محافظة البرز غربي طهران.ولم ترد بعد معلومات عن حجم الخسائر البشرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفجار في إحدى محطات توزيع الغاز السائل غربي طهران المركز الخبري الوطني.

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