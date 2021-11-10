2021/11/10 | 20:19 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينهم بالدكة العشائرية وجرائم اخرى.. القبض على اكثر من 50 متهما في ميسان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/10 | 20:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم بالدكة العشائرية وجرائم اخرى.. القبض على اكثر من 50 متهما في ميسان) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم بالدكة العشائرية وجرائم اخرى.. القبض على اكثر من 50 متهما في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).