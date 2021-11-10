بمشاركة نحو 90 دولة شركة واجنبية ...افتتاح معرض البصرة الدولي للتسوق في دورته الثانية

2021/11/10 | 20:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / افتتح محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني اليوم الاربعاء" معرض البصرة الدولي للتسوق في دورته الثانية بمشاركة ٩٠ شركة من مصر والاردن والكويت والامارات وسوريا وايران اضافة الى العراق ويستمر لمدة ١٠ ايام .وقال محافظ البصرة خلال افتتاح المعرض " شهدت المحافظة خلال الفترة الماضية افتتاح معرض الكتاب ومهرجان المربد الشعري واليوم معرض التسوق الذي سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمحافظة .ودعا المحافظ " الشركات العربية والأجنبية للدخول إلى المحافظة لعرض منتجاتها والاستثمار فيها ./انتهى

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