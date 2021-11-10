الرئيس التركي يلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي

2021/11/10 | 20:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / نينا/ التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء رئيس "المجلس الأعلى للدولة" في ليبيا خالد المشري.وذكرت وكالة الاناضول التركية أن اللقاء جرى بين أردوغان والمشري في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة واستمر اللقاء الذي عقد بعيدا عن وسائل الإعلام مدة ساعتين ./انتهى

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