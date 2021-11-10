تحالف عزم يدين تجريف ممتلكات للمواطنين غرب بغداد

2021/11/10 | 20:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ادان تحالف عزم، اليوم الاربعاء، قيام الجهد الهندسي التابع لجهاز مكافحة الارهاب بتجريف اراضي وممتلكات للمواطنين في منطقة البكرية غربي بغداد.وقال المركز الاعلامي لتحالف عزم في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، اننا ” تفاجئنا صباح اليوم بدخول الجهد الهندسي التابع لجهاز مكافحة الارهاب الى منطقة البكرية ومباشرته بتجريف بعض الاراضي …

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