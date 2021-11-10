الكشف عن وصول أكثر من 9 آلاف مهاجر لدولة أوروبية بينهم عراقيون

2021/11/10 | 20:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة أكدت الشرطة الفدرالية الألمانية المسؤولة عن حراسة الحدود، أن أكثر من 9 آلاف مهاجر غير شرعي وصلوا إلى البلاد من بيلاروس عبر بولندا منذ بداية عام 2021.وأشارت وكالات إنفاذ القانون، إلى أن “9087 لاجئا دخلوا ألمانيا على طول الطريق بين بيلاروس وبولندا، وأنه منذ بداية يناير الماضي، وصل 1246 مهاجرا غير …

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