في اتصال مع رئيس وزراء بريطانيا.. ولي عهد السعودية يتعهد بضمان استقرار أسواق الطاقة

2021/11/10 | 20:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفيًاً الأربعاء، من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

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