2021/11/10 | 20:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن مسؤول بحلف شمال الأطلسي، اليوم الاربعاء، أن بولندا أطلعت شركاءها في الحلف على أزمة المهاجرين المحتدمة على حدودها، معربا عن رفض الحلف لهذه الأزمة التي “تقف بيلاروس وراءها”.وأضاف المسؤول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حلف الأطلسي يرفض الازمة التي يتعرض لها المهاجرين المركز الخبري الوطني.

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