الهند ترسل قوات إضافية إلى كشمير

2021/11/10 | 20:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأرسلت الهند، اليوم الأربعاء، قوات إضافية إلى شطرها من كشمير، بعد سلسلة هجمات شنها مسلحون في الأسابيع الأخيرة، بحسب ما أعلن مسؤولون.وتنشر نيودلهي قرابة 500 ألف من الجنود وقوات الأمن في كشمير بهدف احتواء حركة تمرد تسعى للاستقلال أو ضم المنطقة إلى باكستان. وأكد المتحدث باسم قوة الشرطة الاحتياطية المركزية ابهيرام بانكاج لوكالة فرانس برس، أنه "وصل نحو 2500 عنصر من القوات، وانتشروا في جميع أنحاء وادي كشمير"، موضحا أن "المزيد من القوات في طريقها إلى هناك".

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