تحرك عراقي لرفع الحظر الأوربي عن الطائر الأخضر

2021/11/10 | 20:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت وزارة النقل، الاربعاء، تحركها المكثف لرفع الحظر الأوربي عن الخطوط الجوية العراقية.

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وذكر بيان للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (10 تشرين الثاني 2021)، أن "وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي بحث اليوم في مقر الوزارة، برفقة الوكيل الفني في الوزارة طالب بايش وبحضور مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عباس عمران مع منظمة الاياتا، بوادر رفع الحظر الأوروبي عن الطائر الأخضر قريبا جداً وذلك بعد سلسلة من المفاوضات مع الجانب الاوروبي للتحليق في أجواء أوروبا".

وقال الشبلي خلال اللقاء إنه "تم هذا اليوم تقديم رسالة للمنظمة بجهوزية الشركة العامة للخطوط الجوية لفتح محادثات مع الاتحاد الاوروبي لرفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية والتعافي مما مرت به من تحديات في مسار عملها وستضع هذه التفاهمات حسماً لرفع هذا الحظر الذي سيتيح للطائر الأخضر من التحليق مجددا في اجواء القارة الاوروبية وباقي دول العالم".

وأوضح الوزير أنه "بسبب إجراءات فنية مَنع الاتحاد الأوربي الناقل الوطني العراقي (الطائر الاخضر) من الدخول إلى الأجواء الأوربية منذ عام 2015 لوجود اخطاء في مفاصل الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية أدت إلى منع دخول الطائر الأخضر الأجواء الأوروبية وبعد سلسلة إجراءات إدارية وفنية واتمام مشروع العقد مع خبراء في منظمة الاياتا (الاتحاد الدولي للنقل الجوي) وتصحيح المسار بتجاوز نسبة ٦٠٪؜ تم تقديم هذا العرض".

وأشار البيان الى أن "هذا الملف كان من أولويات اهتمامات وزير النقل ناصر حسين الشبلي الذي سعى جاهدا لانهائه باسرع وقت ممكن وتجاوز مراحل صعوباته والاقتراب من رفع الحظر الأوربي الكلي والمباشرة باعادة تحليق أسطول الطائرات العراقية في أجواء أوروبا".

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