بدعم من البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة.. الكاظمي يضع حجر الأساس لدار العطاء للمسنين في بغداد

2021/11/10 | 20:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وضع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، حجر الأساس للمبنى الجديد لدار العطاء للمسنين في منطقة الرشاد ببغداد.

سيشيد بدعم من البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة ضمن مبادرة صندوق المبادرات المجتمعية (تمكين)، وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وقال الكاظمي، إن هذه الخطوة تأتي من أجل تقديم العرفان لهذه الشريحة التي خدمت العراق، وقدمت العطاء في مختلف الوظائف أو الأدوار، ولها الحق الآن في الرعاية والاهتمام.



وإن هذه الدار ستشيد وفق أفضل المواصفات المطلوبة خدمة لشريحة المسنين.

واطلع الكاظمي على أحوال النزلاء وأوضاعهم ومستوى الرعاية المقدمة لهم.

من جهة أخرى، قال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، وضع اليوم حجر الأساس للمشروع، والذي سينفذ من قبل الدائرة الهندسية في رابطة المصارف الخاصة، مشيرا إلى ان هذا المشروع يجري تحت رعاية البنك المركزي والأمانة العامة لمجلس الوزراء ورابطة المصارف الخاصة ومحافظة بغداد.

وأضاف أن مولت اعمال انشاء المشروع من تبرعات للقطاع المصرفي الخاص، ضمن مبادرة تمكين، وتنفذها الدائرة الهندسية في رابطة المصارف الخاصة، وتبلغ المساحة الكلية، 1721 متر مربع، وتستوعب 102 سرير، ووفقا للمواصفات العالمية، وتأتي هذه دعما لهذه الشريحة المهمة في البلد.

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