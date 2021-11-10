2021/11/10 | 20:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة تواصلت، الأربعاء، لليوم الثالث ردود الفعل المؤيدة لشيخ الأزهر في مصر أحمد الطيّب، عقب رفضه ومخاوفه من “التوجهات التي تدّعي أنه يمكن أن يكون هناك دين واحد يجمع الإسلام والمسيحية واليهودية يُسمّى بالإبراهيمية أو الدّين الإبراهيمي”.وفي حفل حضره بابا أقباط مصر تواضروس الثاني، أعلن شيخ الأزهر، الاثنين، رفضه ومخاوفه تلك قائلاً …

ظهرت المقالة الأزهر يحذر يصعد التحذيرات من ’الدين الإبراهيمي’: نوايا خبيثة تضرب حرية الاعتقاد أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأزهر يحذر يصعد التحذيرات من ’الدين الإبراهيمي’: نوايا خبيثة تضرب حرية الاعتقاد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأزهر يحذر يصعد التحذيرات من ’الدين الإبراهيمي’: نوايا خبيثة تضرب حرية الاعتقاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).