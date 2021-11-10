الاطاحة بـ 6 تجار للمخدرات شرقي بغداد

2021/11/10 | 21:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عملية إلقاء القبض تمت عن طريق استخبار من احد المواطنين.

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