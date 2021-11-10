توب 5: تطبيع العلاقات بين الأردن وسوريا.. ومقتل صحفية يمنية حامل بانفجار سيارة

2021/11/10 | 21:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تصريحات وزير خارجية الأردن في مقابلة CNN عن سبب تطبيع بلاده العلاقات مع سوريا، ومقتل صحفية يمنية حامل في انفجار سيارة، وفودافون تنقل ملكية حصتها في مصر البالغة 55٪ إلى فوداكوم المملوكة لها، وضيف غير متوقع يفاجىء رئيسة وزراء نيوزيلندا خلال بث عبر فيسبوك..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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