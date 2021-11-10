2021/11/10 | 21:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yRYE6EEiH5s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع أحمد الطيب | خاسرون ينقلبون على العد ويطالبون بالإعادة: لا بأس بالثانية!) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع أحمد الطيب | خاسرون ينقلبون على العد ويطالبون بالإعادة: لا بأس بالثانية!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).