الكتلة الصدرية تعلن عقد اجتماع صباح الغد مع جهة سياسية لم تسمها

2021/11/10 | 21:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الهيئة السياسية للتيار الصدري، الأربعاء، عزمها عقد اجتماع مع إحدى القوى السياسية يوم غد الخميس.

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (10 تشرين الثاني 2021)، إنه "تعقد اللجنة التفاوضية للكتلة الصدرية يوم غدٍ الخميس الساعة الـ 10 صباحًا اجتماعًا مهمًا مع إحدى القوى السياسية في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري بمنطقة المسبح قرب الزيوت النباتية".

وأضافت، "وسيكون الحضور للتغطية الإعلامية الساعة التاسعة صباحا في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري".

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