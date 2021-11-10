2021/11/10 | 21:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني علقت مفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء، على مدى إمكانية إصدار قرار من الهيئة القضائية التي تنظر بالطعون حالياً لإعادة فرز جميع المحطات يدوياً، فيما كشفت عن حدوث تغيير محدود بنتائج بعض المحطات.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تكشف عن تغيير محدود بنتائج بعض المحطات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تكشف عن تغيير محدود بنتائج بعض المحطات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تكشف عن تغيير محدود بنتائج بعض المحطات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).