المفوضية تكشف عن حدوث تغيير بسيط بنتائج محطات بعد إعادة الفرز يدوياً

2021/11/10 | 21:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ علقت مفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء، على مدى إمكانية إصدار قرار من الهيئة القضائية التي تنظر بالطعون حالياً لإعادة فرز جميع المحطات يدوياً، فيما كشفت عن حدوث تغيير محدود بنتائج بعض المحطات.وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل في حديث تلفزيوني: إن “الهيئة القضائية في المفوضية تنظر بجميع الطعون ومجموعها 1436، وهذه الطعون […]

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