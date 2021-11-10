2021/11/10 | 21:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد مفوضية الانتخابات، الأربعاء، على مدى إمكانية إصدار قرار منالهيئة القضائية التي تنظر بالطعون حالياً لإعادة فرز جميع المحطات يدوياً، فيما كشفت عن حدوث تغيير محدود بنتائج بعض المحطات.وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل في تصريح للقناة الرسمية تابعه “النور نيوز”، إن “الهيئة القضائية في المفوضية تنظر بجميع الطعون ومجموعها …

ظهرت المقالة المفوضية تعلق على مدى إمكانية إعادة فرز جميع المحطات يدوياً أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تعلق على مدى إمكانية إعادة فرز جميع المحطات يدوياً) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تعلق على مدى إمكانية إعادة فرز جميع المحطات يدوياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).