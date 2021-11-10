النقل تعلن التحرك لرفع الحظر الاوربي للخطوط الجوية

2021/11/10 | 21:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة النقل، الاربعاء، تحركها المكثف لرفع الحظر الأوربي عن الخطوط الجوية العراقية.وذكر بيان للوزارة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي بحث اليوم في مقر الوزارة، برفقة الوكيل الفني في الوزارة طالب بايش وبحضور مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عباس عمران مع منظمة …

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