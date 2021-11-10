2021/11/10 | 21:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عُين مجلس الخدمة العامة الاتحادي، علاء جلوب، ناطقا اعلاميا ا لبرنامج التوظيف الالكتروني.وبحسب وثيقة صادرة من رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، التي حصل عليها “المركز الخبري الوطني”، اليوم الاربعاء، انه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



“علاء جلوب” ناطقآ اعلاميا لبرنامج التوظيف الالكتروني المركز الخبري الوطني.

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