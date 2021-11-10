اعادة انتخاب ازولاي مديرة عام اليونسكو بتاييد دولي واسع

2021/11/10 | 21:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعيد اليوم انتخاب / أودري أزولاي / لتولي منصب المديرة العامة لليونسكو بتأييد دولي واسع النطاق .وهنأت المنظمة على موقعها في تويتر بانتخاب أودري أزولاي لتولي منصب المديرة العامة بناءً على توافق الآراء.وحظي ترشيحها بدعم واسع النطاق من الدول الأعضاءبحصولها على 155 صوتاً من أصل 169./انتهى3

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