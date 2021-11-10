شمول / 1600 / عائلة نازحة بالبرنامج الحكومي الانساني في ديالى

2021/11/10 | 21:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اعلنت دائرة الهجرة والمهجرين في ديالى شمول اكثر من / 1500 / أسرة نازحة بالمساعدات الانسانية والاغاثية .وقالت ابتهال الدايني مدير الدائرة لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه وضمن البرنامج الحكومي لدعم العوائل النازحة والعائدة من النزوح القسري الى مناطقها المحررة في محافظة ديالى تم شمول / 1600 / اسرة بالمساعدات الانسانية ضمن قرى البو حمدان والشوهاني و قرى العرايضة والمكارين ضمن الحدود الادارية لناحية المنصورية شمال شرق بعقوبة .واضافت ان الدائرة مستمرة بعملها الانساني من اجل التخفيف عن معاناة الاسر النازحة و العائدة من النزوح القسري ./انتهى

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