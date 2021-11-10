أسهم أوروبا ترتفع بدعم من شركات النفط ونتائج قويّة

2021/11/10 | 21:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت #الأسهم الأوروبية لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم، إذ ساعدت قفزة في أسهم #شركات النفط ونتائج إيجابية للشركات منها شركة “إنفنيون” للرقائق في تعويض أثر المخاوف المتعلقة بالتضخم.وزاد المؤشر “#ستوكس 600” الأوروبي 0,1 في المئة بحلول الساعة 08:21 بتوقيت غرينتش، وارتفعت أسهم قطاع الطاقة 1,2 في المئة بعد دفعة تلقتها أسعار النفط من بيانات أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأميركية على غير المتوقع الأسبوع الماضي.وقفز سهم شركة “إنفنيون” الألمانية 1,8 في المئة بعد أن تجاوزت الشركة تقديرات المبيعات الفصلية في حين أدّت أزمة أشباه الموصلات العالمية إلى رفع الأسعار.وارتفع سهم سلسلة متاجر “ماركس اند سبنسر” البريطانية 15,9 في […]

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