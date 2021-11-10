"حصار" الحكومة الإثيوبية لإقليم تيغراي يعيق مساعدة "ضحايا الاغتصاب"

2021/11/10 | 21:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأربعاء، أن "الحصار الفعلي" الذي تفرضه الحكومة الإثيوبية على إقليم تيغراي يمنع ضحايا الاغتصاب من الحصول على الرعاية الصحية الملائمة.

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