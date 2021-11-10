المفوضية تتحدث عن النتائج الاخيرة للانتخابات العراقية

2021/11/10 | 21:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علقت مفوضية العليا الانتخابات، اليوم الأربعاء، عن مدى إمكانية وتوقيتات اعلان النتائج الأخيرة للانتخابات خلال الأيام المقبلة.

وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل في حديث للقناة الرسمية الحكومية وتابعته (بغداد اليوم)، ان "الهيئة القضائية في المفوضية تنظر بجميع الطعون ومجموعها 1436، وهذه الطعون ليست فقط المختصة بالعد والفرز اليدوي".

وأوضح جميل انه "أمام المفوضية بعض الوقت لإتمام محاضر الطعون الخاصة بالعد والفرز التي نظر بها مجلس المفوضين، وعند وصول آخر طعن ستبدأ فترة العشرة أيام وهي لم تبدأ بعد".

واضاف أن "هنالك طعونا ربما ترد من الهيئة القضائية أو تعاد لمجلس المفوضين للنظر فيها فنياً وقانونياً، ولربما الهيئة تطلب إعادة عد وفرز محطات جديدة ولمحافظات ودوائر جديدة والمفوضية ستلتزم بقرارات الهيئة القضائية لأنها ملزمة وباتة".

وأشار إلى أنه "قانونياً بإمكان الهيئة القضائية إصدار قرار برد طعون أو أن توافق على توصيات مجلس المفوضين".

وحول مدى إمكانية إصدار قرار من الهيئة القضائية بفرز جميع المحطات يدوياً بين، أنه "الآن القرارات للهيئة القضائية بجميع الطعون، والهيئة القضائية ملتزمة بالقانون وتحديداً المادة 38/ أولا التي تسمح بإمكانية عد وفرز المحطات المشكوك فيها فقط يدوياً، والقانون لا يجيز عد جميع المحطات ونص على الفرز الالكتروني".

وفيما يتعلق بملف إعلان أسماء الفائزين أوضح أن "قضية إعلان أسماء الفائزين والمصادقة عليها تنتظر إتمام الهيئة القضائية النظر بالطعون".

ولفت الى ان "هناك أكثر من 20 محطة حدث فيها تغيير في النتائج بعد إعادة عد وفرز الأصوات بعدد أصوات قليل خمسة أو أقل وهي تعتبر ضمن النسبة المطابقة بـ (100%)"، مشدداً في الوقت نفسه على أنه "لا يمكن استبعاد مرشحين فائزين حالياً، ويجب انتظار قرارات الهيئة القضائية".

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