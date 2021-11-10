ليفربول يخطط للتعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي كي يكون بديلًا لمحمد صلاح

2021/11/10 | 21:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وضع نادي ليفربول، خطة مبكرة من أجل تأمين مستقبل الفريق، حال رحيل النجم المصري محمد صلاح.وحسب صحيفة /ذا صن/ البريطانية، فإن ليفربول يخطط للتعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، كي يكون بديلًا لمحمد صلاح.وأشارت إلى أن ليفربول اتصل بالفعل بممثلي ديمبلي، وأبلغهم بأن الريدز مهتم بالحصول على توقيع اللاعب.من جانبها ذكرت تقارير إسبانية أن برشلونة يخطط لخفض الراتب الثابت لديمبلي في العقد الجديد، بسبب كثرة إصابات اللاعب، وربط الأموال التي سيحصل عليها بعدد مشاركاته في المباريات.وينتهي عقد محمد صلاح مع الريدز في صيف 2023، ولم يصل النادي الإنكليزي إلى اتفاق حتى الآن مع اللاعب بشأن التجديد.وينتهي عقد ديمبلي مع البارسا في الصيف المقبل، وبالتالي يستطيع ليفربول، الحصول على توقيعه مجانًا./انتهى3

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