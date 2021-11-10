2021/11/10 | 21:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أن قرار إيقاف المباشرة الإلكترونية للطلبة الدارسين بالخارج جاء بعد حدوث انفراجة بوضع جائحة كورونا، فيما حددت موقفها من الطلبة الدارسين “اونلاين” في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تحدد موقفها من الطلبة الدارسين “اونلاين” في العام الماضي المركز الخبري الوطني.

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