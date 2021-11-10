وسط الأزمة مع أوروبا.. طائرات عسكرية روسية تحلق فوق بيلاروسيا

2021/11/10 | 22:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلّقت طائرات حربية روسية فوق المجال الجوي البيلاروسي الأربعاء على خلفية نزاع بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي حول أزمة المهاجرين على الحدود البولندية.

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