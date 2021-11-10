تايلاند تخصص جرعات من لقاح كورونا للعمالة الوافدة

2021/11/10 | 22:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

كشفت وزارة العمل التايلاندية، اليوم الأربعاء، عن تخصيص نصف مليون جرعة من لقاح كورونا للعاملين الأجانب الذين تستعد لاستقبالهم لحل أزمة نقص العمالة بالبلاد.

وذكرت شبكة سكاي نيوز البريطانية الناطقة بالإنجليزية، أن "تايلاند تخطط لإعادة استقبال العمال من البلدان المجاورة ميانمار وكمبوديا ولاوس بدءاً من الشهر المقبل لرأب نقص العمالة في الصناعات التصديرية مثل الغذاء وإنتاج المطاط".

وتابعت الشبكة أنه "سيتم توزيع اللقاح على العمال خلال فترة حجر مدتها أسبوعين كما سيتم اخضاعهم لاختبار كشف الفيروس".

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