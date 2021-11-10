2021/11/10 | 22:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تنتظر “بفارغ الصبر” الجيل الثاني من اللقاحات المضادة لكورونا التي لا تعطى عبر على الحقن بالإبر.وقالت كبيرة العلماء في المنظمة سمية سواميناثان في تصريحات نقلتها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة العالمية: ننتظر الجيل الثاني من اللقاحات المضادة لكورونا بفارغ الصبر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: ننتظر الجيل الثاني من اللقاحات المضادة لكورونا بفارغ الصبر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: ننتظر الجيل الثاني من اللقاحات المضادة لكورونا بفارغ الصبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).