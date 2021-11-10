وزير النقل تعلن إحالة مشروع القطار المعلق إلى الوزارة من قبل أمانة بغداد

2021/11/10 | 22:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن وزير النقل ناصر الشبلي، الأربعاء، إحالة مشروع القطار المعلق إلى الوزارة من قبل أمانة بغداد، فيما أشار إلى أن المشروع بانتظار تضمينه في الموازنة.وقال الشبلي خلال لقاء أجراه معه الزميل هشام علي تابعه “النور نيوز”، إنه “لا وجود لميترو بغداد، بل يوجد القطار المعلق، وتمت إحالة مشروعه من المحافظة وأمانة …

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