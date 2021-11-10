2021/11/10 | 22:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حذّرت منظمة الصحة العالمية والمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من تزايد احتمالات تفشي مرض الحصبة بسبب عدم حصول أكثر من 22 مليون رضيع على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد للمرض خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العالم يواجه خطر تفشي الحصبة… عدم التطعيم يهدّد نحو ثلاثة ملايين طفل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العالم يواجه خطر تفشي الحصبة… عدم التطعيم يهدّد نحو ثلاثة ملايين طفل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العالم يواجه خطر تفشي الحصبة… عدم التطعيم يهدّد نحو ثلاثة ملايين طفل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).