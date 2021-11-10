"اللمبي" يعود في موسم الرياض.. إليكم ما قد لا تعرفونه عن تميمة حظ محمد سعد

2021/11/10 | 22:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت عروض المسرحية الكوميدية "اللمبي في الجاهلية"، من بطولة الفنان المصري محمد سعد، الأربعاء، على خشبة مسرح بكر الشدي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

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