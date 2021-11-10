الكاظمي يتلقّى برقية تضامن من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

2021/11/10 | 22:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تلقّى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، برقيةً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبّر فيها عن إدانته الشديدة للاعتداء "الإرهابي" الذي استهدف رئيس مجلس الوزراء.

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وبحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقى "ناس" نسخة منه (10 تشرين الثاني 2021)، فقد "أكد الرئيس أردوغان في البرقية تضامن الجمهورية التركية مع العراق حكومةً وشعباً في نضاله المشروع ضد الإرهاب".

وحملت البرقية "تمنيات الرئيس أردوغان بالسلامة والتهنئة بالنجاة لرئيس مجلس الوزراء، وللشعب العراقي بدوام التقدم والازدهار".

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