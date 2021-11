موتورولا تطلق هاتفا بكاميرات هي الأولى من نوعها

2021/11/10 | 22:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

سربت بعض مواقع الإنترنت مواصفات هاتف Edge 30 Ultra الذي سيحصل على كاميرات لم تطرح في أي هاتف ذكي من قبل.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيحصل على هيكل متين مقاوم للماء والغبار مصنوع من المعدن والزجاج، ومجهز بشاشة OLED بمقاس6.7 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها نحو 400 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 12 الجديد، ومعالج Qualcomm Snapdragon 898، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية.

أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون ثلاثية العدسة بدقة (50+50+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 60 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية.

وسيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها خلال 35 دقيقة عبر شاحن باستطاعة 68 واطا.

