حوار الاديان مهازل هذا الزمان

2021/11/10 | 22:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

لابد من خلق مصطلحات تشغل الراي العام

وعلى مختلف اصعدة الثقافة سياسة، دين،

اجتماع، اقتصاد، حرب، وغيرها، وافضل من

يبتدع هذه المصطلحات هم السياسيون

العلمانيون .



انا ارى ان هذا ال

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