السفير الايراني يكشف تفاصيل لقاء “قاآني” بالأطراف العراقية

2021/11/10 | 22:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي، اليوم الاربعاء، تفاصيل لقاء “قاآني” بالأطراف العراقية.وذكر مسجدي في تصريح صحفي “أن قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية في ايران العميد اسماعيل قاآني، أكد خلال لقائه الأطراف العراقية دعم ايران للمسار القانوني في موضوع الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العاشر من اكتوبر/تشرين الأول …

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