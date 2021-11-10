تشرينيات نجفية 7، مسيرة الورد - سهاد الخطيب

2021/11/10 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سهاد_الخطيب من الأحداث التي أعتز وأفتخر بها، ومن أهم الذكريات في إنتفاضة تشرين في النجف هي (مسيرة الورد).



جاءت الفكرة بعد ان فشل زعماء الميليشيات في كسر شوكة المرأة ومساهمتها في سوح الإحتجاج في المحافظات، رغم أعمال الخطف والقتل والاعتقال التي طالت الشابات والشباب، وعدم تحقيق النتائج التي ارادوها هؤلاء الزعماء، عمدوا الى اسلوب جبان وخسيس وهو الطعن بشرف الشابات والنساء المشاركات في الإنتفاضة، وخرجت مسيرات نسوية ......





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