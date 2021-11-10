2021/11/10 | 22:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IbSm7pzGSIY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انتخابات تشرين.. انتهاء الدور الحكومي ومراحل متعاقبة للهيئات المستقلة | تقرير علي الأحمد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انتخابات تشرين.. انتهاء الدور الحكومي ومراحل متعاقبة للهيئات المستقلة | تقرير علي الأحمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).