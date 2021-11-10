مواقع وهمية وأرباح مليارية حقيقية

2021/11/10 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمير عبدالله الصائغ سمعنا ورأينا تهاوي منصات تواصل اجتماعي، حسنا هذا يمكن ان يحدث موقع تعارف وتواصل بين الناس في مختلف بقاع الكوكب يتوقف لساعات.لكن الغريب والمستهجن ان يخرج صاحب هذه المنصة او الموقع ويعلن خسارة بمليارات الدولارات؟ ماهذا وماذا كان يصنع هذا الرجل والفريق الذي معه؟ هل كان يستخرج ذهبا والماسا […]

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