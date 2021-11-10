السودان يدين المحاولة الإرهابية التي استهدفت الكاظمي

2021/11/10 | 22:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أدان السودان، المحاولة الإرهابية التي استهدفت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي .وأكد السودان في بيان صادر من وزارة الخارجية اليوم بحسب وكالة الانباء السودانية، تضامنه الكامل ووقوفه التام إلى جانب العراق الشقيق حكومةً وشعباً في وجه كافة أنواع المحاولات اليائسة التي تستهدف أمنه وسلامته ووحدة أراضيه، متمنيا للعراق الشقيق دوام الأمن والاستقرار والرفاهية"./انتهى2

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