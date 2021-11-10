2021/11/10 | 23:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة أبل، الأربعاء، إطلاق حزمة أدوات اعمال للشركات الصغيرة (500 موظف)، باشتراكات شهرية تصل إلى نحو 3 دولارات، في عرض من المتوقع أن يشعل المنافسة مع شركات مثل كوكل ومايكروسوفت اللتين تقدمان هذه الخدمات وتهيمنان على السوق.

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