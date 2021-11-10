الناطق باسم السيد الصدر يبارك لـ(واع) بذكرى تأسيسها

2021/11/10 | 23:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعبارك الشيخ صلاح العبيدي الناطق باسم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، بذكرى الـ 62 لتأسيسها.وقال العبيدي في التهنئة: "نبارك لوكالة الأنباء العراقية الذكرى 62 لتأسيسها ونسأل الله ان يوفق القائمين عليها والكوادر العاملة فيها وأن يتحروا في الدقة بنقل الأخبار كما عهدناهم في الفترات السابقة والحيادية الإعلامية والمهنية والشفافية في كل ما ينقل في هذه الوكالة".وأضاف أن "هذه الضوابط وهي الشفافية والمهنية الإعلامية والحيادية تجعلها وكالة مرموقة في عالم الإعلام المهني".

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