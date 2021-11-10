التيار الصدري بين التوافق الجزئي والأغلبية الحاكمة

2021/11/10 | 23:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرهاد علاء الدين ١٠ -١١ – ٢٠٢١ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية بشكل نهائي يوم 16 من تشرين الأول الماضي وفتحت أبواب الطعون للمرشحين المشاركين في الانتخابات، وأعلنت يوم 8 تشرين الثاني موعدا […]

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