العراق.. اجواء غائمة مع امطار في هذه المناطق

2021/11/10 | 23:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير توقعات الطقس، الاربعاء، الى اجواء غائمة جزئيا في كافة المدن مع فرص لتساقط الامطار ونشاط بالرياح السطحية.

وذكر المتنبىء الجوي صادق عطية على حسابه في فيسبوك، اليوم (10 تشرين الثاني 2021)، انه "طبقا لتحديثات خرائط الطقس فإن الاجواء غائمة جزئيا في كافة المدن وفرص هطول زخات الامطار تشمل مدن واسط وميسان وديالى والبصرة والسليمانية وشمال شرق اربيل على فترات تبدأ اعتبارا من ساعات نهار الخميس وتنتهي يوم الجمعة".

واضاف، ان "فرصا مهيئة ايضا لهطول زخات خفيفة تشمل العاصمة بغداد وعدد من مدن الفرات الاوسط وربما شمال ذي قار".

وتابع، ان هناك فرص هطول الثلوج في مرتفعات شمال شرق اربيل ".

واوضح، ان "نشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية نهارا يشمل البصرة وميسان وواسط".

وبين، انه "لايوجد انخفاض بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة".

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