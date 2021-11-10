2021/11/10 | 23:25 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهجرة : المهاجرين العالقين على الحدود البيلاروسية رفضوا العودة الى العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/10 | 23:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة : المهاجرين العالقين على الحدود البيلاروسية رفضوا العودة الى العراق) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة : المهاجرين العالقين على الحدود البيلاروسية رفضوا العودة الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).