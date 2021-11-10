نائب يوجه رسالة عاجلة للجنة

2021/11/10 | 23:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىوجه عضو مجلس النواب المنحل فرات التميمي، اليوم الاربعاء، رسالة الى لجنة مكافحة الفساد التي يرأسها أبو رغيف، متسائلا: اين انتم من ملفات الفساد في محافظة ديالى.

وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "حجم الفساد المالي والاداري في مؤسسات ديالى الحكومية هائل ومخيف وكل وعود مكافحته حبر على ورق ولاتلبي طموح الاهالي الذين ينتظرون بفارق الصبر صولات تنهي ملف حيتان الفساد المالي الذين اثروا على المال العام وهناك من يمتلك الان ثروات كبيرة جدا".

واضاف التميمي، ان "الدولة العراقية تغض النظر منذ سنوات عن ملف الفساد المالي والاداري في ديالى ولانعرف هل التجاهل يأتي بسبب ضغوط سياسية او الخشية من الاصطدام مع فاسدين متنفذين محمي اغلبهم من قبل قوى وجهات متنفذة"، مشيرا الى ان "لجنة ابو رغيف لم تنفذ اي عمليات في اجتثاث الفساد وتلاحق من اثروا على المال العام رغم نداءاتنا المتكررة".

واشار الى ان "جزء كبير من مشاكل ديالى يرتبط بالفساد ونهب المال العام واذا لم يعالج ستبقى دوامة الازمات"، مبينا ان "الفساد شريك اساسي للجريمة والارهاب وهذا مايدفعنا لطرح تساؤل لبغداد وابو رغيف اين انتم من الفساد المستشري في ديالى".

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