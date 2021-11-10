فتاة تنهي حياتها شنقا في ناحية مندلي بديالى

2021/11/10 | 23:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أقدمت فتاة على الانتحار شنقا داخل منزلها شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان فتاة عشرينية انتحرت شنقا داخل منزلها بضواحي ناحية مندلي شرق بعقوبة مضيفا ان الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا لكشف اسباب ودوافع الانتحار /انتهى

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